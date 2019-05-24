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Kahreden Haber! Şehidimiz var

Fatih'te motosikletli yunus timi, Eyüpsultan'daki şube müdürlüğü yerleşkesine dönerken yağışın da etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada 25 yaşındaki polis memuru şehit oldu.

Kahreden Haber! Şehidimiz var

Fatih'te motosikletli yunus timi, Eyüpsultan'daki şube müdürlüğü yerleşkesine dönerken yağışın da etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada 25 yaşındaki polis memuru şehit oldu.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:35
Kahreden Haber! Şehidimiz var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus timi, 05.25'te Fatih istikametinden Eyüpsultan'daki şube müdürlüğü yerleşkesine dönerken yağışın da etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazada, 25 yaşındaki Polis Memuru Mustafa Kartal tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Aynı kazada yaralanan Polis Memuru Uğurcan Aslanpay'ın tedavisi ise kaldırıldığı Eyüp Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Şehit Polis Memuru Kartal'ın cenaze törenine ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.05.2019 13:38
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