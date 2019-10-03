Kahreden haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

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