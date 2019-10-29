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Kahreden acı haber: Teğmen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı'nda görevli bir askerin rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelelere rağmen şehit olduğunu açıklandı.

Kahreden acı haber: Teğmen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı'nda görevli bir askerin rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelelere rağmen şehit olduğunu açıklandı.

29 Ekim 2019 Salı 09:23
Kahreden acı haber: Teğmen şehit oldu

Pençe-3 Harekatı'na katılan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Teğmen Ablak, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak'a getirildi. Kamuran Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı’nda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanmış ve helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Kamuran Ablak'ın, Kocaeli'nin Gölçük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan Orhan Ablak, gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olan Kamuran Ablak'ın şehit olduğunu öğrenen mahalle sakinleri de taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

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DHA

Son Güncelleme: 29.10.2019 20:42
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kahreden acı haber teğmen şehit oldu
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