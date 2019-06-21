Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görev yapan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Mehmet Kirik şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, eğitim sırasında bağlarının kopması sonucu apar topar hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Kirik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çapraz bağlarının kopması sonucu hastaneye götürülen Kirik, ameliyata alındı.

Öte yandan gelen son dakika iddialarına göre ise ameliyat sonrası şehidimize enfeksiyon bulaştığı ve enfeksiyondan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Şehit Mehmet Kirik'in cenazesinin askeri tören eşliğinde 22 Haziran Cumartesi günü Elbistan'da defnedileceği bildirildi.

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