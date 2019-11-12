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Kahraman eczacı küçük çocuğun hayatını kurtardı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, annesiyle gittiği eczanede su şişesi kapağı yutan çocuk, eczacının müdahelesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kahraman eczacı küçük çocuğun hayatını kurtardı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, annesiyle gittiği eczanede su şişesi kapağı yutan çocuk, eczacının müdahelesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

12 Kasım 2019 Salı 14:46
Kahraman eczacı küçük çocuğun hayatını kurtardı!

Olay, dün Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde meydana geldi. Doktorun yazdığı ilaçları almak için eczaneye giren kadının oğlu, su isteyip ağlamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen kadın, bunun üzerine bebek arabasından çıkardığı su şişesini çocuğuna verdi. Ancak küçük çocuk, yanlışlıkla şişenin kapağını yuttu. Paniğe kapılan kadın, çığlık atmaya başladı. Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği Başkanı olan eczane sahibi İlhan Durgut, küçük çocuğa müdahalede bulundu. İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına vurdu. Çocuğun boğazına kaçan kapak çıkarken, büyük şok yaşayan anne, ağlayan çocuğunu kucağına alarak sarıldı.

Yaşanan olay, eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Son Güncelleme: 12.11.2019 14:51
Anahtar Kelimeler:
kahraman eczacı küçük çocuğun hayatını kurtardı
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