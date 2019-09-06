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Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

06 Eylül 2019 Cuma 15:48
Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası

CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını verdi.

Mahkeme heyeti Kaftancıoğlu'nu, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, Kaftancıoğlu'nun duruşma salonu dışında okuduğu şiir sebebiyle verildi ve pişmanlık duymamasından dolayı ertelenmemesi kararlaştırıldı.

Heyet Kaftancıoğlu için ayrıca, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 2 yıl 8 ay, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi.

Böylece toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'nun tutuklanmayacağı bildirildi. Kaftancıoğlu'nun avukatları, söz konusu kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.

'KARARLAR DURUŞMA SALONLARINDA DEĞİL, SARAY ODALARINDA ALINIYOR'

Kaftancıoğlu, duruşma sonrası aldığı cezaya dair açıklama yaptı ve "Kararlar duruşma salonlarında değil, saray odalarında alınıyor. Mafya yöntemleriyle siyaseti yönlendirmeye çalışanlarla mücadelemiz yeni başlıyor" dedi.

KAFTANCIOĞLU HANGİ ŞİİRİ OKUMUŞTU?

Kaftancıoğlu’nun duruşma salonu dışında okuduğu ve 'pişmanlık duymadığı' şiir, Nazım Hikmet’in Peyami Safa’ya yönelik hicviydi. Hiciv şöyleydi:

"Sen bu kavgada
bir nokta bile değil,
bir küçük, eğri virgül,
bir zavallı vesilesin!..
Ben kızabilir miyim sana?
Sen de bilirsin ki, benim adetim değildir
bir posta tatarına
bir emir kuluna sövmek,
efendisine kızıp
uşağını dövmek."

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