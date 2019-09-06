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Kaftancıoğlu kararına CHP’den ilk tepki

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına CHP'den ilk tepki yağdı.

Kaftancıoğlu kararına CHP’den ilk tepki

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına CHP'den ilk tepki yağdı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:52
Kaftancıoğlu kararına CHP’den ilk tepki

2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu hakkında verilen karara ilk tepki duruşmaları da takip eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu, tywitter hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul İl Başkanımız Sn. #CananKaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyaset ve yargı mühendisliği çalıştı. İstanbul’daki seçim başarısı cezalandırıldı.” dedi.

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kaftancıoğlu kararına chp den ilk tepki
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