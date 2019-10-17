Farklı alanlarda başarıya ulaşmış 9 kadının ilham veren hikâyelerini Türkiye çapında kadınlara ulaştırmak ve onlara “Yapabilirsin” demek için Türk Tuborg A.Ş. nin “%100 Gönüllüyüz” kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesinin beşinci etkinliği 16 Ekim 2019’da Samsun’da gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda (Ömer Halis Demir Salonu) gerçekleşen etkinliğe Yapabilirsin belgeselinin 2 kahramanı da katıldı. Türkiye’nin ilk F16 Pilotu Berna Şen ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Nazmiye Muslu Muratlı Samsunlu kadınların gönüllerini fethetti.

Salonu dolduran yüzlerce izleyici tarafından büyük ilgi gören etkinliğin ev sahipliğini Türk Tuborg A.Ş. Kurumsal İletişim Yöneticisi Ece Duyar yaptı. Kadınları girişimci, sanatçı, sporcu, yönetici, iş sahibi, bilim insanı olma konusunda cesaretlendirmeyi, hayallerinin peşinden giden kadınların sayısını arttırmayı ve onları yüreklendirmeyi amaçlayan etkinlik; Tuluhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan Yapabilirsin belgesel film gösteriminin ardından ünlü gazetecinin katılımcılarla sohbeti ile sona erdi.

Kars, İzmir, Adıyaman ve Mersin’de gerçekleşen etkinliklerde olduğu gibi Samsun’daki etkinliğin sonunda da tüm katılımcılar hep birlikte “Kadın Varsa İmkansız Yoktur, Yapabiliriz, Yapabilirsin” diye haykırdı.

Etkinliğe katılan kadınların yoğun ilgisinden memnun olduğunu söyleyen belgeselin yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu konuşmasında “Umut veren bir belgesel çekmek, insanlara iyimserlik aşılamak istedim. Bunu da ancak kadınlardan yola çıkarak yapabilirdim. Çünkü kadın varsa, imkânsız yoktur. İyimserliğin cesaretle buluştuğunda neler başarılabildiğini anlatmak istedim. Türk Tuborg A.Ş.‘nin katkılarıyla “100% Gönüllüyüz” adına bu belgeseli ülkemizdeki tüm kadınlara ulaştırmayı görev edindik. Belgeselde yer alan kadınların hepsi zorluklara göğüs germişler. Asla karamsar değiller, tam tersine neşeli ve kararlılar. Vazgeçmeden azimle başarmışlar ve çevrelerinde değişim yaratmışlar. O cesaret adımını attığında korku denen duygu küçücük kalıyor, yeter ki harekete geç. Bir şeylerin değişmesini başkalarından bekleme, görmek istediğin değişimin kendisi sen ol” dedi.

Yapabilirsin belgeselini Türkiye çapında hayallerinin peşinden giden kadınlara ulaştırmak için başlattıkları bu sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar üç bine yakın kadına dokunduklarını söyleyen Türk Tuborg A.Ş. Kurumsal İletişim Yöneticisi Ece Duyar ise; “Pek çok departmanının başında kadınların bulunduğu ve kadınlara eşit fırsat ilkesini benimsemiş bir şirket olarak, yola çıktığımız bu sosyal sorumluluk projesiyle binlerce kadının farkındalığını arttırmak, onlarla birlik olmak ve hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaretlendirmekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

Türk Tuborg A.Ş.’nin % 100 Gönüllüyüz kapsamında desteklediği sosyal sorumluluk projesi, Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam edecek.