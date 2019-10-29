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Kadıköy’de Klasik Otomobilli Resmi Geçit Töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen ‘resmi geçit töreni’ ile coşkuyla başladı. Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümünü temsilen, 96 klasik otomobil ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’ sloganıyla geçiş yaptı.

Kadıköy’de Klasik Otomobilli Resmi Geçit Töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen ‘resmi geçit töreni’ ile coşkuyla başladı. Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümünü temsilen, 96 klasik otomobil ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’ sloganıyla geçiş yaptı.

29 Ekim 2019 Salı 14:00
Kadıköy’de Klasik Otomobilli Resmi Geçit Töreni

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve askeri erkan, Bağdat Caddesi'nde düzenlenen törende halkı selamladı. Kadıköy’de eğitim veren okulların öğrencilerinin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı resmi geçit törenine Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri de yoğun katılım gerçekleştirdi. Askeri bandonun marşlarla renklendirdiği törende Kadıköy Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen folklor gösterileri de izleyenlerden büyük alkış aldı.

KLASİK OTOMOBİLLER RENK KATTI

Resmi geçit töreninin en renkli anlarını İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin(İKOD) düzenlediği Cumhuriyet Konvoyu oluşturdu. Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümünde, ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’ sloganıyla 96 klasik otomobilin geçişi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyetin geçmişten geleceğe taşınması gerekliliğine dikkat çekmek üzere düzenlenen konvoy Kadıköy’deki resmi geçite katılarak,15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’na ulaştı.

BİSİKLETÇİLER, MOTORCULAR, PATENCİLER…

Klasik otomobillerin konvoyunun ardından yola çıkan 29 Ekim Bisikletçileri de bayrak ve flamalarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Motorcuların ve patencilerin de ayrı ayrı oluşturduğu kortejler kutlamalara renk kattı.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy klasik otomobilli resmi geçit töreni
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