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Kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Kaçırılan Türk vatandaşlarının bölgedeki bir taş ocağında çalıştıkları bildirildi

Kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Kaçırılan Türk vatandaşlarının bölgedeki bir taş ocağında çalıştıkları bildirildi

21 Temmuz 2019 Pazar 23:51
Kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Nijerya’nın Kwara bölgesinde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimlikleri açıklandı.  Nijerya’nın Kwara bölgesinde Gbugbu köyünde cumartesi gecesi 4 Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı.

Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, Türklerin kaçırıldığını doğrulayarak operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Sözcü Ajayi yaptığı son açıklamada Türklerin kimliklerini tespit ettiklerini aktardı. Kaçırılan kişilerin, Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal (40) olduğu açıklandı. Türk vatandaşlarının bölgedeki bir taş ocağında çalıştıkları bildirildi. 

Kwara Eyalet Emniyetinden Komiser Kayode Egbetokun, kaçırılanları kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve çalışmaların olumlu ilerlediğini kaydetti. Şu ana kadar hiçbir tutuklama yapılmadığını kaydeden Egbetokun, vatandaşların kurtarılıp, kurtarılmadığı hakkında bir bilgi paylaşmadı. 

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Son Güncelleme: 21.07.2019 23:52
Anahtar Kelimeler:
kaçırılan türk vatandaşının kimliği belli oldu
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