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Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza kesilecek!

AK Parti tarafından TBMM'ye verilen yeni torba yasa teklifine göre, kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza kesilecek. Ayrıca teklif ile, tüm sığınmacılara süresiz olarak sağlanan, genel sağlık sigortası prim muafiyeti, bir yılla sınırlandırılıyor.

Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza kesilecek!

AK Parti tarafından TBMM'ye verilen yeni torba yasa teklifine göre, kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza kesilecek. Ayrıca teklif ile, tüm sığınmacılara süresiz olarak sağlanan, genel sağlık sigortası prim muafiyeti, bir yılla sınırlandırılıyor.

22 Kasım 2019 Cuma 13:05
Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza kesilecek!

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, AK Parti tarafından TBMM’ye verilen yeni torba yasa teklifinde, Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin de hükümler yer alıyor. Teklif ile, tüm sığınmacılara süresiz olarak sağlanan, genel sağlık sigortası prim muafiyeti, bir yılla sınırlandırılıyor.

Buna göre, sığınmacılar Türkiye’ye giriş yapıp, resmi olarak kayıt olduktan sonra sadece bir yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenecek. Bir yılın sonunda bu kişiler gelir testine tabi tutulup, imkanı olanların kendi sigorta primlerini ödemeleri istenecek.

Yasa teklifinde, sığınmacıların genel sağlık sigortası primlerinden süresiz olarak muaf tutulmalarının 'suistimale' neden olduğu, bu yüzden değişikliğe gidildiği de ifade edildi.

İlgili maddenin gerekçesinde aynen şöyle denildi;

“Kanunun 89uncu maddesi kapsamında genel sağlık sigortası primleri yatırılan uluslararası koruma başvuru sahibi yabancılara sağlanan bu hak suiistimale neden olmakta, kamu bütçesine büyük yük getirmekte, göç hareketleri açısından ülkemize çekici etki yaratmakta ve uluslararası koruma başvurularını arttırmakta olup söz konusu uygulamayla ilgili sınırlama getirilmektedir."

Belgesiz sığınmacıya ev kiralayanlara ceza geliyor

Yine yasa teklifi ile, Türkiye’de kalmak için geçerli belgesi olmayan sığınmacıların konaklamasına imkan sağlayanlar ve bunlara ev kiralayanlara da idari para cezası verilmesinin önü açılıyor.

Kimlik süresini bakanlık belirleyecek

Yasa teklifinde ayrıca, sığınmacılara verilen ve her altı ayda bir yenilenen geçici kimlik belgelerindeki bu süre sınırı da kaldırılıyor. Kimlik belgelerinin ne kadar zamanda bir değiştirileceğine ilişkin yetki Bakanlığa bırakılıyor.

İkamet süresi bitip yakalanmamış olanlara kolaylık

Yasa teklifinde ayrıca, Türkiye’de resmi ikamet süresi bitmesine rağmen kalmaya devam eden ve idarece yakalanmayan kişilere, ülkeden çıkmak istemeleri halinde kolaylık getirilmesi de yer alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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