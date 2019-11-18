Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106631
ALTIN
269.114
DOLAR
5.7346
STERLIN
7.4326
EURO
6.3425
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Personel Alıyor! Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları...

'Jet Fadıl Yargıdan kaçamadı!Yüzlerce Mağdura Müjdeli Haber...

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' adıyla tanınan Fadıl Akgündüz'ün İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden mülk alarak dolandırılan Olcay Uzun adlı vatandaş, açtığı davayı kazandı. Karar, emsal nitelikte.

'Jet Fadıl Yargıdan kaçamadı!Yüzlerce Mağdura Müjdeli Haber...

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' adıyla tanınan Fadıl Akgündüz'ün İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden mülk alarak dolandırılan Olcay Uzun adlı vatandaş, açtığı davayı kazandı. Karar, emsal nitelikte.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:48
'Jet Fadıl Yargıdan kaçamadı!Yüzlerce Mağdura Müjdeli Haber...

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden devre mülk satın alarak dolandırılan Olcay Uzun, ödediği paranın iadesi için açtığı davayı 3 yıl sonra sonra kazandı.

Mahkeme davacının ödediği 120 bin 995 TL’nin yasal faiziyle beraber geri ödenmesine karar verdi. Bu karar Caprice Gold şirketine para yatıran mağdurlar tarafından açılan davalarda emsal olma niteliği taşıyor.    

Habere göre Olcay Uzun Fadıl Akgündüz mağdurlarından sadece biri. 2011 ve 2013 yılında Jet Fadıl’ın Bayrampaşa’daki Caprice Gold projesinden 4 adet devre mülk satın alan Uzun, toplamda 127 bin 813 TL ödeme yaptı. Ancak Caprice Gold şirketi sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmedi.

Paranın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi

Bunun üzerine Uzun avukatı aracılığıyla Fadıl Akgündüz, Mehmet Salih Obut, Avniye Obut, İbrahim Obut ve Caprice Gold şirketine dava açtı, devre mülk için yatırdığı 127 bin 813 TL’nin geri ödenmesini istedi. 

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi davacının Caprice Gold Gayrimenkul’e açtığı davanın kısmen kabulü ile 120 bin 995 TL’nin yasal faiziyle beraber davalı Caprice Gold şirketinden alınıp davacıya verilmesine karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2019 10:33
Anahtar Kelimeler:
GayrimenkulDolandırıcılıkMaltepeIstanbulCaprice MaldivlerCaprice GoldFadıl Akgündüz (Jet Fadıl)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı
Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı
Türkiye’deki Müze Sayıları İki Kata Yakın Arttı!
Türkiye’deki Müze Sayıları İki Kata Yakın Arttı!
Aktif Bank’ın Afrika çıkarması sürüyor!
Aktif Bank’ın Afrika çıkarması sürüyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim