Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5094
EURO
6.4409

Japon Ekmeği Türkiye'de üretilmeye başlandı! Mor ekmek faydaları nelerdir?

Japonya'da mecburi olarak tüketilen mor ekmek Türkiye'de Malatya'da ilk defa üretilmeye başlandı. Japonların zorunlu tükettiği mor ekmek merak konusu oldu. Mor ekmeğin ne olduğunu bilmeyenler merakla, Mor ekmek faydaları nelerdir? sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Japon Ekmeği Türkiye'de üretilmeye başlandı! Mor ekmek faydaları nelerdir?

Japonya'da mecburi olarak tüketilen mor ekmek Türkiye'de Malatya'da ilk defa üretilmeye başlandı. Japonların zorunlu tükettiği mor ekmek merak konusu oldu. Mor ekmeğin ne olduğunu bilmeyenler merakla, Mor ekmek faydaları nelerdir? sorularının cevaplarını aramaya başladı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 19:23
Japon Ekmeği Türkiye'de üretilmeye başlandı! Mor ekmek faydaları nelerdir?

Japonya’da zorunlu olarak tüketilen ve İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde görev yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından Türkiye’de ilk kez Malatya da üretimine başlandı.

MOR EKMEK İLK DEFA TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ

Malatya’da üretimine başlanan mor ekmeği ilk kez fırınlarında yapan fırın sahibi Bahadır Yılmaz, “Malatyalı Profesörümüz İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için, uzmanlar tarafından fazla tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır” ifadelerini kullandı.

JAPONYA’DA ZORUNLU EKMEK MALATYA’DA ÜRETİLDİ

Japonların zorunlu tükettiği mor ekmeği yaptıktan sonra ilk defa kendilerinin yediğini söyleyen Yılmaz, "Mor ekmeği ürettik. Öncelikle kendimiz tükettik. Faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik. Olumlu tepkiler gördük. Piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada Mor Ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şuan için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına da göndermeye başladık” dedi.

MOR EKMEK FAYDALARI NELER?

Mor ekmeğin gündeme gelmesinin ardından herkes mor ekmeğin ne olduğunu ve faydalarını araştırmaya başladı. Peki, mor ekmek faydaları nelerdir?

Mor ekmek tüketerek şeker hastalığı ve etkileriyle mücadele etmenin mümkün olduğunu ifade eden Can Kayacılar Mor ekmek faydalarını şu sözlerle anlattı;

Düzenli olarak tüketilmesi netice almada çok önemlidir. Başta kalp ve damar hastalıklarına, yüksek tansiyon, kalp ve damar tıkanıklarına, böbrek yetmezliğine, kol ve bacak uyuşmaları ile morarmalara, diz ve kalça eklem ağrılarına, erken yaşlanma ile başlayan unutkanlık gibi durum ve hastalıklara karşı etkilidir. Bu ürünümüz İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
japon ekmeği türkiye üretilmeye başlandı mor ekmek faydaları nelerdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Yılında Kaç Bekçi Alınacak? Yeni Bekçi Alımında Mezuniyet Şartı Ne Olacak?
2020 Yılında Kaç Bekçi Alınacak? Yeni Bekçi Alımında Mezuniyet Şartı Ne Olacak?
İntihar etmek isteyen kadın yoldan geçen adamın üstüne düştü
İntihar etmek isteyen kadın yoldan geçen adamın üstüne düştü
Sıfır Atık Projesi’nin kapsamı genişletiliyor: 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak!
Sıfır Atık Projesi’nin kapsamı genişletiliyor: 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3