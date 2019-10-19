Japon Ekmeği Türkiye'de üretilmeye başlandı! Mor ekmek faydaları nelerdir?

Japonya’da zorunlu olarak tüketilen ve İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde görev yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından Türkiye’de ilk kez Malatya da üretimine başlandı.

MOR EKMEK İLK DEFA TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ

Malatya’da üretimine başlanan mor ekmeği ilk kez fırınlarında yapan fırın sahibi Bahadır Yılmaz, “Malatyalı Profesörümüz İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için, uzmanlar tarafından fazla tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır” ifadelerini kullandı.

JAPONYA’DA ZORUNLU EKMEK MALATYA’DA ÜRETİLDİ

Japonların zorunlu tükettiği mor ekmeği yaptıktan sonra ilk defa kendilerinin yediğini söyleyen Yılmaz, "Mor ekmeği ürettik. Öncelikle kendimiz tükettik. Faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik. Olumlu tepkiler gördük. Piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada Mor Ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şuan için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına da göndermeye başladık” dedi.

MOR EKMEK FAYDALARI NELER?

Mor ekmeğin gündeme gelmesinin ardından herkes mor ekmeğin ne olduğunu ve faydalarını araştırmaya başladı. Peki, mor ekmek faydaları nelerdir?

Mor ekmek tüketerek şeker hastalığı ve etkileriyle mücadele etmenin mümkün olduğunu ifade eden Can Kayacılar Mor ekmek faydalarını şu sözlerle anlattı;

Düzenli olarak tüketilmesi netice almada çok önemlidir. Başta kalp ve damar hastalıklarına, yüksek tansiyon, kalp ve damar tıkanıklarına, böbrek yetmezliğine, kol ve bacak uyuşmaları ile morarmalara, diz ve kalça eklem ağrılarına, erken yaşlanma ile başlayan unutkanlık gibi durum ve hastalıklara karşı etkilidir. Bu ürünümüz İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilmiştir.