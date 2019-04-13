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Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?konusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları bekleyen vatandaşlar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili arama yapıyor. Jandarma Uzman erbaş başvurularına toplamda 40 bin aday çağrılacak. Duyurular ise, Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılacak. Peki, Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konunun detayları...

Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?konusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları bekleyen vatandaşlar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili arama yapıyor. Jandarma Uzman erbaş başvurularına toplamda 40 bin aday çağrılacak. Duyurular ise, Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılacak. Peki, Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konunun detayları...

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:59
Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde jandarma uzman erbaş olmak için başvuru yapan binlerce aday bu sorunun yanıtını arıyor. 4 Nisan tarihinde sonlanan başvuruların ardından Bakanlık, önce ön başvuru sonuçlarını yayınlayacak, sonrasında da değerlendirme aşamasına geçecek. Başvuruda bulunan adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı'nda gelecek haberler ilgiyle takip ediliyor. Peki, Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen konu ile ilgili bazı bilgiler...

Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Jandarma uzaman erbaş başvuruları 19 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. KPSS puanı olan ve KPSS puanı olmayan adaylar farklı kategorilerde başvurularını tamamladılar. 

Önceki başvuru ve sonuç açıklama süreçleri göz önüne alındığında, Bakanlığın yaptığı astsubay temin sınav çağrısının ardından, jandarma uzman erbaş başvuru sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. 

Başvuru yapan adayların çağrılma öncelikleri neler?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir.

2018 yılına ait KPSS notu (en az 50 puan) olan 20.000 adayın;

(1) %35‟i (7.000) Lise mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P94 puan türünden en az 50 alanlar)

(2) %33‟ü (6.600) Ön lisans mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P93 puan türünden en az 50 alanlar)

(3) %32‟si (6.400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır. (2018 yılı KPSS‟den P3 puan türünden en az 50 alanlar)

Lise (7.000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan Ön lisansa, önlisans kontenjanının  doldurulamaması durumunda lisans kontenjanına aktarılacaktır.

Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.

(4) Her öğrenim seviyesi (Lisans, Ön Lisans, Lise) kendi arasında KPSS notu yüksek olanlardan başlamak suretiyle çağrılacaktır.

(5) 2018 yılı KPSS notu (en az 50) bulunan adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı hiç olmayan ya da (50) puanın altında notu olan adayın kontenjanına aktarılacaktır.

 2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında olan 20.000 adayın;

(1) %35‟i (7000) Lise mezunu olanlardan,
(2) %33‟ü (6600) Ön lisans mezunu olanlardan,
(3) %32‟si (6400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır.
Lise (7000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan
Ön lisansa, önlisans (6600) kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans (6400) kontenjanına aktarılacaktır.
Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.
Eğitim seviyelerine (Lisans, önlisans, lise) göre belirlenen kontenjandan fazla aday olması durumunda yaşı küçük olan aday (Örneğin 1993 ve 1996 doğumlu adaydan 1996 doğumlu olan tercih edilecektir.) seçme sınavlarına çağrılacaktır.

2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı olan adayların kontenjanına aktarılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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