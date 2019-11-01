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Jandarma uzman erbaş Alımı Ne Zaman Yapılşacak? Jandarma Uzman Erbaş Başvuru Şartları...

Ekim ayının son gününe geldiğimiz şu günlerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan 3. grup seçimlerini bitirmesi bekleniyor. Bu bağlamda Kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların Aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kadrolu eleman kapsamında yer alan uzman erbaşlara, hâlâ yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Peki Jandarma 4. grup uzman erbaş onbaşı ve çavuş alımı ne zaman yapılacak? İşte Jandarma başvuru şartları neler?

Jandarma uzman erbaş Alımı Ne Zaman Yapılşacak? Jandarma Uzman Erbaş Başvuru Şartları...

Ekim ayının son gününe geldiğimiz şu günlerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan 3. grup seçimlerini bitirmesi bekleniyor. Bu bağlamda Kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların Aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kadrolu eleman kapsamında yer alan uzman erbaşlara, hâlâ yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Peki Jandarma 4. grup uzman erbaş onbaşı ve çavuş alımı ne zaman yapılacak? İşte Jandarma başvuru şartları neler?

01 Kasım 2019 Cuma 13:23
Jandarma uzman erbaş Alımı Ne Zaman Yapılşacak? Jandarma Uzman Erbaş Başvuru Şartları...

Jandarma alımı 2019 ne zaman yapılacak merak ediliyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. 2. ve 3. grup alımlarının ardından sıra 4. grup alımlarına geldi. Alım zamanlarında eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri kurum tarafından duyuruluyor. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Adayların merak ettikleri sorular haberimizdedir.

Komando ve asayiş alımları olacak

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu sebeple birçok adayın gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelecek olan habere kilitlendi. Bu noktada 20 binden fazla uzman erbaş alımı yapılması beklenirken 4. Grup alımları da 3. Grup alımlarının bu ay sonunda bitmesi ile başlayacak. Daha önce Asayiş ve komando branşlarına yapılan uzman erbaş alımlarında 1. grup seçim aşaması yapılmış olup yeni alımların da bu kadrolarda yapılması muhtemel.

3. Grup Sonuna Gelindi

Jandarma Genel Komutanlığı personel temin sitesinde en son alım Uzman Erbaş Atama Sonuç Duyurusu EnifoçaJ.Komd.Ter.Müc.Ok.K.Lığı Emrine Atanan Sıhhiye Ve Komando Branşlı yapılmıştır. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığının personel temin ve yetiştirme strateji doğrultusunda ve artan uzman erbaş ihtiyacı olduğunda dolayı başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

3. GRUP SINAV ÇAĞRISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Jandarma 3. grup sınav çağrısı yapıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

Uzman erbaş nedir? Kimler uzman erbaş olabilir?

TSK statü ayırmaksızın personellerini sınıflandırır. Bu yüzden sivil hayattaki mesleğiniz önemli rol oynar. Sınıfınızı sivil hayattaki mesleğinizle bağdaşacak şekilde seçerseniz eğitim süreçlerinde çok zorluk yaşamazsınız. Uzman erbaşlar, askerliğinde çavuş olarak görev yapmadıysa başlayacağı ilk rütbe uzman onbaşıdır. Askerlik yapmayanlar uzman erbaş olamaz diye bir şey yoktur. Uzman erbaşlar, sözleşmeli personellerdir. Tüm TSK personelinin sahip olduğu haklara onlar da sahiptirler. 45 yaşına kadar çalışma süreleri vardır. 45 yaşını doldurdukları zaman uzman erbaş olarak değil de askeriyede sivil memur olarak emeklilik gününü beklerler. Uzman erbaşların maaşı 2200-5000 arasında değişmektedir. Kıdem ve görev yeri gibi unsurlar maaş artımında etkili olur. Doğu ve hudut bölgelerinde görev yapan uzman erbaşlar maaşlarına ilave tazminat alır.

Kimler uzman erbaş olabilir?

• Uzman onbaşı için ilköğretim mezunu,
•Uzman çavuş olmak için lise ve dengi mezunu olmak gerekmektedir.
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• Erkek olmak,
• Askerliğini yapmış olmak, yapmamışsa da yapıyor olmak, (tecilli adayların başvurusu kabul edilmemektedir.)
• 01.01.2018 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmamış olmak,
• Askeri hastanelerden "Uzman erbaş olmasında sakınca yoktur" raporu almak,
• Daha önce TSK'da çalışmamış olmak,
• Askeri öğrencilikle ilginin kesilmemiş olması gerekmektedir.
2018 yılı uzman erbaş alımları, güncel olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanmaktadır. Başvurular, site üzerinden online olarak yapılmaktadır. Öncelikle, site üzerindeki başvuru formu doldurulacaktır. Bilgilerin güncel ve doğru olması ulaşım açısından önem taşımaktadır. Başvuru sonrasında, başvurusu kabul edilen adayların sınava gelmesi için MSB'nin resmi sitesinde başvuru sonuçları yayınlanacaktır.
Uzman erbaş sınavında götürülecek evraklar nelerdir?
• Diploma aslı veya fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesi (okuldan onaylı)
• Askerlik terhis belgesi
• Askerliğini çavuş olarak bitirenlerin çavuş diploma fotokopisi
• 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı da götürülecek)
• Ehliyet fotokopisi
• Askerliğe devam etmekte olan adaylar için birlik komutanı tarafından hazırlanmış nitelik belgesi
• İmzalı muvafakatname
• Fizik testine katılabilmek için sağlık raporu
• Adli sicil kaydı
• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
• 8 adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içinde çekilmiş).

Evraklar eksiksiz bir şekilde yarım kapaklı pembe dosya ile teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgi, MSB sitesinde başvuru kılavuzu bölümünde yer almaktadır.

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