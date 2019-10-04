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Jandarma personel alımı 2019 şartları nelerdir, alımlar ne zaman? Gözler Jandarma 4.grup çağrısında

Jandarma uzman erbaş alımı en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.Binlerce aday jandarma uzman erbaş alımlarını takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı 2019-1 asayiş ve komando uzman erbaş alımında seçim aşamaları devam ediyor. 3. grupta mülakata girmeye hak kazanan adaylar Eylül ayında spor ve diğer aşamalara alındı. Adaylar Ekim ayı sonuna kadar Jandarma tarafından mülakat aşamalarına alınacak. Peki Jandarma uzman erbaş alımı 2019 ne zaman? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

Jandarma personel alımı 2019 şartları nelerdir, alımlar ne zaman? Gözler Jandarma 4.grup çağrısında

Jandarma uzman erbaş alımı en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.Binlerce aday jandarma uzman erbaş alımlarını takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı 2019-1 asayiş ve komando uzman erbaş alımında seçim aşamaları devam ediyor. 3. grupta mülakata girmeye hak kazanan adaylar Eylül ayında spor ve diğer aşamalara alındı. Adaylar Ekim ayı sonuna kadar Jandarma tarafından mülakat aşamalarına alınacak. Peki Jandarma uzman erbaş alımı 2019 ne zaman? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

04 Ekim 2019 Cuma 17:44
Jandarma personel alımı 2019 şartları nelerdir, alımlar ne zaman? Gözler Jandarma 4.grup çağrısında

andarma uzman erbaş alımı 2019 ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada bu yılki alım süreçlerinin devam ettiği, 2020 yılında da alımların devam edeceğini aktarmıştı. Personel Temin sayfası üzerinden jandarma uzman erbaş alımı ilanları yayınlanıyor. Jandarma uzman erbaş 4. Grup çağrısı ne zaman yapılacak? araştırılıyor. Peki Jandarma uzman erbaş alımı 2019 ne zaman? diye merak ediyorsanız işte yanıtı.. 

JANDARMA PERSONEL TEMİN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Jandarma 3. grup sınav çağrısı yapıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 4. GRUP NE ZAMAN? 

Jandarma 3. grup seçim aşamalarını Ekim ayında sona erdirecek. Ekim ayında seçim aşamalarının sona ermesinin ardından Kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların Aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 4. GRUP NE ZAMAN? 

Jandarma 3. grup seçim aşamalarını Ekim ayında sona erdirecek. Ekim ayında seçim aşamalarının sona ermesinin ardından Kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların Aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)

Son Güncelleme: 04.10.2019 17:47
Anahtar Kelimeler:
jandarma personel alımı 2019 şartları nelerdir alımlar zaman gözler jandarma grup çağrısında
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