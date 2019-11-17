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Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
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Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?

Van'da gerçekleştirilen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 6 bine yakın korucu alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce kişinin aklına "Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?" sorusu geldi.

Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?

Van'da gerçekleştirilen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 6 bine yakın korucu alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce kişinin aklına "Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?" sorusu geldi.

17 Kasım 2019 Pazar 15:25
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?

Geçtiğimiz aylarda 25 bin korucu alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte korucu olmak isteyen binlerce kişi yapılacak duyuru bekliyordu. Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı'na katılan ve burada açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu korucu olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Bakan Soylu 6 bine yakın korucu alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Jandarma korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

JANDARMA KORUCU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 6 bin korucu alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,
En az ilkokul mezunu olması,
Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,
Kamuya zarar verecek eylemlerde bulunmamış olması,
Bir yıl veya daha uzun süreyle hüküm giymemiş olması,
50 yaşından daha büyük olmaması.

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