Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı! Başvurular...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel alımına ilişkin duyuru www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Ön başvurular 8 Ekim'de başlayıp 25 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi ile e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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