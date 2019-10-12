Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99028
ALTIN
281.698
DOLAR
5.8739
STERLIN
7.4382
EURO
6.4829

Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı! Başvurular...

Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı! Başvurular...

Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:23
Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı! Başvurular...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel alımına ilişkin duyuru www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Ön başvurular 8 Ekim'de başlayıp 25 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi ile e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 13.10.2019 07:31
Anahtar Kelimeler:
jandarma genel komutanlığı na personel alımı başvurular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin yüz nakli operasyonuyla tanıdığı o isim tutuklandı
Türkiye'nin yüz nakli operasyonuyla tanıdığı o isim tutuklandı
Acun Ilıcalı kaza geçirdi!
Acun Ilıcalı kaza geçirdi!
Abdurrahman Dilipak: Hassas noktalardan birinde terör olayı yaşanabilir
Abdurrahman Dilipak: Hassas noktalardan birinde terör olayı yaşanabilir

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim