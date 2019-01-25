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Jandarma Alımında Yeni Gelişme! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Jandarma alımı ile ilgili Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni bir kararname yayımlandı. 2024 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nın er ve erbaş ihtiyacının Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmaya devam edilmesine hükmeden kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Jandarma Alımında Yeni Gelişme! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Jandarma alımı ile ilgili Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni bir kararname yayımlandı. 2024 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nın er ve erbaş ihtiyacının Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmaya devam edilmesine hükmeden kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Ocak 2019 Cuma 01:55
Jandarma Alımında Yeni Gelişme! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Jandarma alımı ile ilgili Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni bir kararname yayımlandı. 2024 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nın er ve erbaş ihtiyacının Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmaya devam edilmesine hükmeden kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname şöyle;

Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının, 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılamasına ilişkin sürenin 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun geçici 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 13:19
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Huseyin 3 saat önce

Her seye de karismasan olmuyo sanki kac aydir uzmanligi bekliyorum ne olacak simdi bosuna mi bekledik

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