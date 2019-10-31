Jandarma alımı 2019 ne zaman yapılacak? Jandarma personel temin sayfası...

16 Ekim’de Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından yapılan komando uzman erbaş alımı atama sonuçları erişime açıldı.

3. GRUP SINAV ÇAĞRISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Jandarma 3. grup sınav çağrısı yapıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.