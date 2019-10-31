Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Jandarma alımı 2019 ne zaman yapılacak? Jandarma personel temin sayfası...

Jandarma alımı 2019 ne zaman yapılacak? merak ediliyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. 2. ve 3. grup alımlarının ardından sıra 4. grup alımlarına geldi. Alım zamanlarında eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri kurum tarafından duyuruluyor.

Jandarma alımı 2019 ne zaman yapılacak? Jandarma personel temin sayfası...

Jandarma alımı 2019 ne zaman yapılacak? merak ediliyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. 2. ve 3. grup alımlarının ardından sıra 4. grup alımlarına geldi. Alım zamanlarında eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri kurum tarafından duyuruluyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 09:00
Jandarma alımı 2019 ne zaman yapılacak? Jandarma personel temin sayfası...

16 Ekim’de Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından yapılan komando uzman erbaş alımı atama sonuçları erişime açıldı.

3. GRUP SINAV ÇAĞRISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Jandarma 3. grup sınav çağrısı yapıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
jandarma alımı 2019 zaman yapılacak jandarma personel temin sayfası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Arayanlara Müjde!
İş Arayanlara Müjde!
İstanbul'da Şok Görüntüler! Liseliler Marketi Bastı...
İstanbul'da Şok Görüntüler! Liseliler Marketi Bastı...
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü!
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim