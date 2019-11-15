Jandarma 6 Bin Kadın ve Erkek Güvenlik Korucusu Alımı Yapacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Van'da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programında önemli açıklamalar yapıldı. Yine Bakan Süleyman tarafından 2019 yılının ilk günlerinde 25 bin korucu alımı yapılacağı açıklamıştı. Bakanın açıklamalarından sonra 19 bin civarında korucusu alımı yapıldı ancak 25 bin rakamı tamamlanmadı. Hizmetiçi programında yaptığı açıklamalarda halen korucu olanlara uzman erbaş olabilme müjdesi verilirken korucu alımlarına devam edileceği bilgisi de paylaşıldı.

KORUCU ALIMLARI NASIL YAPILIYOR?

Jandarma bünyesinde görevlendirilmek üzere korucu alımları genellikle emekli olan korucuların yerine yeni korucu tedarik edilmesi şeklinde yapılıyor. Sadece önemli ve stratejik bölgelerde aciliyet durumunda korucu alım ilanı yayınlanıyor. 2019 yılında çok az ilçe jandarma komutanlıkları korucu alımı yaptı.

Bakan Soylu'nun aktardığı bilgilere göre emekli olan korucuların yerine çocukları, akrabaları veya tavsiye ettikleri kişiler alınıyor.

6 BİN KORUCU ALIMI YAPILACAK!

2019 yılının son günlerini yaşadığımız şu zamana kadar Bakan Soylu'nun açıkladığı 25 bin korucu alımının 19 bini alındı. 6 bin korucu alımı daha yapılacak. Ancak 6 bin korucu alımı için henüz net bir tarih belirtilmedi. 2019 yılı bitmeden yayınlanır mı yoksa 2020 yılına mı kalır bilinmiyor.

Korucu alımlarında mezuniyet şartı aranmıyor. Kadın ve erkek adaylar başvuru yapabiliyor. Bazı ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yayınlanan korucu alım ilanlarında ikamet şartı aranıyor. Güvenlik soruşturması olumlu çıkan adaylar korucu olarak görev yapabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rehber birimi olarak hizmet vermekte olan güvenlik korucularına verilen maaşlar yılbaşı itibariyle zamlanmıştır. 1985 yılından bu yana aralıksız olarak TSK’ya hizmet vermekte olan güvenlik korucuları henüz devlet memuru statüsünde değildir. Bundan dolayı da aldıkları maaşlar devlet memuruna nazaran oldukça düşüktür.

Güvenlik korucularının aldıkları minimum maaş tutarı 2020 TL’dir. Bu tutara ek olarak operasyon tazminatı ve ek görev tazminatı gibi ödemeler de yapılmaktadır. Türkiye genelinde an itibariyle 47 bin 800 güvenlik korucusu hizmet vermektedir. Bu sayının 25 bini gönüllü iken, 20 bini ise köy korucusu ile emeklidir.

135 TL İlave Ödeme Kararı Alındı

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’ne göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Hakkari, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Tunceli ve Van’da görev yapan güvenlik korucularına ilave 135 TL ödeme yapılmasına karar verilmişti.

Güncel Güvenlik Korucusu Maaşları Ne Kadar Oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da düzenlediği mitingde belirli illerde görev alan güvenlik korularının maaşlarına 135 TL zam yapılacağını belirtmişti. Güvenlik korucuları 4A güvencesiyle istihdam edilmektedir ve aylık sigorta maliyeti ortalama olarak 34.000.000 TL’ye tekabül etmektedir. Korucuların yıllık sigorta maliyeti ise 401.000.000 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

Güvenlik korucuları çıkmış oldukları operasyonlarda bir defaya mahsus olmak suretiyle 37 TL, her operasyon için ise günlük 24 TL ödeme almaktadır. Ayın her günü göreve güvenlik korucuları 720 TL’ye kadar iyileştirme alabilmektedir.

Güvenlik korucularının maaşları asgari ücret seviyesinde yani brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL’dir.

Güvenlik Korucularına Ne Kadar Zam Yapıldı?

Kadroya alınan korucuların maaşlarına 200 TL zam yapılacak. Terörle mücadelede Türkiye sathında önemli işlere imza atan güvenlik korucuları kadroya alınması halinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmiş olacak. İçişleri Bakanlığı, 5 bin güvenlik korucusuna iş olanağı sağlanacağını işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından hareketle de korucu maaşlarına 200 TL zam yapılması bekleniyor. Zam alacak güvenlik korucularının;

Adıyaman,

Ağrı,

Ardahan,

Batman,

Bingöl,

Bitlis,

Diyarbakır,

Elazığ,

Erzincan,

Erzurum,

Gaziantep,

Hakkari,

Hatay,

Iğdır,

Kahramanmaraş,

Kars,

Kilis,

Malatya,

Mardin,

Muş,

Osmaniye,

Siirt,

Şanlıurfa,

Şınak,

Tunceli

Van

illerinde görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

Korucu Alım Şartları Nelerdir?

Jandarmaların il ve ilçe komutanlıkları kapsamında istihdam edilmek üzere 25 bin korucu alımı gündeme alındı. Yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilikleri başarıyla tamamlayan adaylar gerekli şartları taşımaları halinde işbaşı yapabilmektedir. Korucu alımlarında adayların;

En az ilkokul mezunu olması,

T.C. vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,

Kamuya zarar verecek eylemlerde bulunmamış olması,

Bir yıl veya daha uzun süreyle hüküm giymemiş olması,

50 yaşından daha büyük olmaması gerekmektedir.