Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99973
ALTIN
276.571
DOLAR
5.6846
STERLIN
7.3523
EURO
6.3462
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

Jale Özgentürk Hürriyet'ten istifa etti: Arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor

Gülse Birsel ve Ayşe Arman'ın ardından ekonomi gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Jale Özgentürk de Hürriyet'ten istifa etti. Özgentürk, "Her biri gazeteciliğin yüz akı arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor. Gazeteciliğe ve gazeteciye saygı duyulacağı günler yakındır umarım" dedi.

Jale Özgentürk Hürriyet'ten istifa etti: Arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor

Gülse Birsel ve Ayşe Arman'ın ardından ekonomi gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Jale Özgentürk de Hürriyet'ten istifa etti. Özgentürk, "Her biri gazeteciliğin yüz akı arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor. Gazeteciliğe ve gazeteciye saygı duyulacağı günler yakındır umarım" dedi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:59
Jale Özgentürk Hürriyet'ten istifa etti: Arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor

Hürriyet'te yaklaşık 50 gazetecinin işten çıkartılmasına yönelik tepkiler sürüyor. 

Gazetenin ekonomi yazarlarından Jale Özgentürk de gazeteyle yollarını ayırdı. Özgentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işten çıkarmaları protesto için istifa ettiğini söyledi.

​Özgentürk, "Referans, Radikal ve Hürriyet. 16 yıl önce geldiğim gruptan bugün ayrılıyorum. Her biri gazeteciliğin yüz akı arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor. Gazeteciliğe ve gazeteciye saygı duyulacağı günler yakındır umarım" ifadelerini kullandı.

Gazete yönetiminin sendikalı gazetecileri işten çıkardığı ve hedefin toplu-iş sözleşmesi yapılabilmesini engellemek olduğu ileri sürülmüştü.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
jale özgentürk hürriyet ten istifa etti arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim