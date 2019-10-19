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İzmir’de yük treni raydan çıktı!

İzmir'de Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 7 vagonlu yük treni Şehitler Caddesi'nde raydan çıkarak devrildi.

İzmir’de yük treni raydan çıktı!

İzmir'de Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 7 vagonlu yük treni Şehitler Caddesi'nde raydan çıkarak devrildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 01:35
İzmir’de yük treni raydan çıktı!

İzmir'de Akşam saatlerinde Alsancak Limanı'ndan yüklenen 7 vagonlu tren, Halkapınar bölgesi Şehitler Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, TCDD yetkilileri ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yük treninin vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.

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izmir yük treni raydan çıktı
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