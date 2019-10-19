İzmir’de yük treni raydan çıktı!

İzmir'de Akşam saatlerinde Alsancak Limanı'ndan yüklenen 7 vagonlu tren, Halkapınar bölgesi Şehitler Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, TCDD yetkilileri ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yük treninin vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA