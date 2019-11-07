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“İzmir uluslararası film fragmanları yarışması” için başvurular 15 kasım’da başlıyor!

Sinema dünyasının duayen kuruluşlarından Hezarfen Film Galeri ve bugüne kadar çokça uluslararası projelere imza atmış Adrenal tarafından ilk kez 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması’na başvurular 15 Kasım’da başlıyor.

“İzmir uluslararası film fragmanları yarışması” için başvurular 15 kasım’da başlıyor!

Sinema dünyasının duayen kuruluşlarından Hezarfen Film Galeri ve bugüne kadar çokça uluslararası projelere imza atmış Adrenal tarafından ilk kez 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması’na başvurular 15 Kasım’da başlıyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 10:29
“İzmir uluslararası film fragmanları yarışması” için başvurular 15 kasım’da başlıyor!

Bir filmin pazarlama süreçlerine dikkat çekerek, Türkiye sinemasında filmin tanıtım süreçleri ile ilgili farkındalık yaratmak, filmlerin daha geniş seyirci kitleleriyle buluşmasına katkıda bulunmak ve Türkiye’de gösterime giren filmlerin fragmanlarını ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan yarışmaya başvurular 15 Kasım 2019 tarihinde başlıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 1 Şubat 2020 olarak belirlendi.

Türkiye’de gösterime girmiş veya girecek olan uzun metrajlı kurmaca ve belgesel film fragmanlarının başvurabileceği yarışmaya her dağıtımcı veya yapımcı 01.01.2019 tarihi itibariyle yapılmış sınırsız sayıda fragmanla katılabilecek.

Her yıl tüm dünyada yaklaşık 60,000 ve 70,000 arasında filmin ulusal ve uluslararası pazarda kendi izleyici kitlesine ulaşma yolculuğunda önemli yer tutan fragmanlar, bu yıl ilk kez düzenlenecek fragman yarışmasında yarışacaklar. Avrupa’da da ilk kez düzenlenen İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması, kültür-sanat alanında ve sinema endüstrisi için Türkiye’de saygın ve vazgeçilmez bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Sinemanın günümüz reklam tekniklerini kullanarak görünürlüğünü arttırmak, Türkiye film sektörüne bir katma değer kazandırabilmek ve film fragmanlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlik İzmir’i sinemanın çekim merkezi yapma yolunda sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirmeyi planlıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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izmir uluslararası film fragmanları yarışması başvurular kasım da başlıyor
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