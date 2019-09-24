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İzmir'de zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.

24 Eylül 2019 Salı 06:34
İzmir'de zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu

Bergama-Kınık Garajı yakınlarında dün öğle saatlerinde iddiaya göre, hayır amaçlı dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Şahıslar burada tedavi altına alınırken, ayrıca, Kınık ilçesinde de bir grup, domates kurutma tesisinde ilaçtan zehirlendikleri şüphesiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.

Her iki olay sonucu hastaneye başvuran 50 kişiden 48'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

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