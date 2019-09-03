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İzmir'de lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

03 Eylül 2019 Salı 07:19
İzmir'de lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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izmir lastik botta düzensiz göçmen yakalandı
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