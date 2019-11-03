İzmir'de 4 milyon liralık 'taklit kıyafet' operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, ilçede bir depodan piyasaya hazır taklit giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen depoya baskın yaptı.

Burada yapılan aramada, 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA