İzmir'de 20 mahalle ‘veba’ şüphesi ile karantinaya alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı.

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bergama ve köylerinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu gerekçesi ile ilçeye bağlı 20 mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.



Açıklamada, “Yenikent Mahallesi'nde veba hastalığı şüphesi nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan hareketi yasaklanmıştır” denildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA