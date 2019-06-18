İzmir Barosu Muhasebe Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İzmir Barosu tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun adaylar arasından muhasebe servisi bölümüne sınav ve mülakatla personel alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "İzmir Barosu Muhasebe Servisi için sınav ve mülakatla, 25 yaşını doldurmuş, üniversitelerin dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun personel alımı yapılacaktır. ilgililerin fotoğraflı öz geçmişlerini, nüfus cüzdanı örneklerini ve adli sicil kayıtlarını en geç 24 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar İzmir Barosu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri rica olunur. Farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verilldi.

Son Başvuru Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi

Başvuru yolu: İzmir Barosu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen

Yazılı Sınav ve Mülakat tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba

Sınav Saati: 09.30

Yer: İzmir Barosu Konferans Salonu – 1456 Sokak No: 14 Alsancak / İzmir

Not: Erkek Adayların askerliğini tamamlamış olması gereklidir.

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