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İzinsiz reklam aramasına 75 bin lira ceza

Cep telefonunun bir şirket tarafından bilgilendirme ve reklam amacıyla arandığına ilişkin bir vatandaşın şikayetini değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, söz konusu şirkete 75 bin lira idari para cezası verdi.

İzinsiz reklam aramasına 75 bin lira ceza

Cep telefonunun bir şirket tarafından bilgilendirme ve reklam amacıyla arandığına ilişkin bir vatandaşın şikayetini değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, söz konusu şirkete 75 bin lira idari para cezası verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:19
İzinsiz reklam aramasına 75 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvuran bir vatandaş, cep telefonunun açık rızası olmaksızın bir yatırım ve menkul değerler şirketi tarafından bilgilendirme, reklam amaçlı aranması üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yeterli yanıt alamadığını beyan ederek şikayetin incelenmesini istedi.

Şikayeti inceleyen kurul, olayla ilgili veri sorumlusundan alınan bilgiler ışığında, şikayetçinin müşterisi olduğu personelin daha önce başka bir yatırım şirketinde çalıştığı, bu şirketin faaliyetlerine son verilip kapatılmasının ardından 2017 yılında bahse konu personelin yine aynı alanda faaliyet gösteren veri sorumlusu şirkette çalışmaya başladığını tespit etti.

Kurul, şikayetçinin telefon numarası bilgisine bu şekilde vakıf olunduğu ve sonrasında veri sorumlusunun bir personeli tarafından ilgili kişinin reklam ve bilgilendirme amacıyla arandığını belirleyerek, şirketin hukuka aykırı bir veri işleme faaliyetinde bulunduğu kanaatine vardı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, söz konusu şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı hareket etmesi nedeniyle 75 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Şikayetçinin, şirketin bir pazarlama personelinin başka bir şirkette çalışırken müşterisi olması nedeniyle bu personelin yeni çalıştığı şirkete bu verileri aktardığı iddialarına ilişkin de şikayetçinin TCK'nın "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu düzenleyen 136. maddesi hakkında da bilgilendirilmesi karara bağladı.

Kurul ayrıca şirketin, şikayetçiye kişisel verilerini kimlerden ne şekilde elde ettiğine ilişkin bilgi vermesi yönünde talimatlandırılmasına karar verdi.

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izinsiz reklam aramasına bin lira ceza
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