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İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bir yatırım şirketi tarafından izinsiz olarak reklam amacıyla aranmış olan bir kişinin yaptığı şikâyeti önemli bir kararla sonuçlandırdı. Karara göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şirkete 75 bin TL para cezası uygulanmasına karar verirken, ilgili kişinin verilerini nereden ve nasıl elde ettiğine dair şirketin şikayetçi şahsa açıklama yapmasını istedi. Ayrıca şikayetçiye, kendi kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi gerekçesiyle Türk Ceza Kanununda yer alan haklarını kullanabileceği hatırlatıldı.

İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bir yatırım şirketi tarafından izinsiz olarak reklam amacıyla aranmış olan bir kişinin yaptığı şikâyeti önemli bir kararla sonuçlandırdı. Karara göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şirkete 75 bin TL para cezası uygulanmasına karar verirken, ilgili kişinin verilerini nereden ve nasıl elde ettiğine dair şirketin şikayetçi şahsa açıklama yapmasını istedi. Ayrıca şikayetçiye, kendi kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi gerekçesiyle Türk Ceza Kanununda yer alan haklarını kullanabileceği hatırlatıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:24
İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza

Gelişen teknoloji ve değişen reklam anlayışı zaman zaman vatandaşların anayasal hakkı olan kişisel verilerin korunması hakkının ihlali gibi kişilerin aleyhine oluşacak sonuçlar doğurabiliyor. Bunun son örneklerinden biri de bir vatandaşın Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvurusuyla ortaya çıktı.

“Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir kişisel veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi ve reklam amacıyla aranması hakkında Kuruma yaptığı başvuru” ile ilgili 08/07/2019 tarihli ve 2019/204 sayılı Kurul Karar Özeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre ilgili kişiyi reklam amaçlı izinsiz arayan şirkete 75 bin TL para cezası verildi.

Söz konusu Kurum açıklamasında;

- Reklam amacıyla izinsiz olarak aramasının hukuka aykırı bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğu için şirketin 75 bin TL idari para cezasına çarptırılmasının,

- Şirket çalışanının daha önceki çalıştığı işyerinden elde ettiği ilgili kişinin verisini şimdiki çalıştığı işyerine Kanuna aykırı olarak aktarmış olduğu ve şirketin Kanuna aykırı olarak kişisel veriyi ele geçirmiş olduğu nedeniyle, Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesinde yer alan haklarını kullanabileceğine dair şikayetçinin bilgilendirilmesinin,

- Şirketin, ilgili kişinin verilerini nasıl ve ne şekilde elde ettiğine dair kendisine başvuran kişiye açıklama yapması ve Kanuna uyum konusunda gerekli hassasiyeti ve özeni göstermesi yönünde uyarılmasının,

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca kararlaştırıldığı belirtildi.

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