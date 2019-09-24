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İYİ Partili Türkkan'dan IMF açıklaması: Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Partili yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde görüşme yapmışlar. Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu" dedi.

İYİ Partili Türkkan'dan IMF açıklaması: Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Partili yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde görüşme yapmışlar. Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu" dedi.

24 Eylül 2019 Salı 15:27
İYİ Partili Türkkan'dan IMF açıklaması: Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Partili isimlerle görüşmesine ilişkin soru üzerine Türkkan, IMF direktörlerinin Türkiye’ye rapor hazırlamak için geldiklerini ve bu raporu IMF’ye üye olan bütün ülkelerle paylaştıklarını anımsattı.

Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada hükümet, siyasi partiler, eski ve yeni bürokratlar, STK’lerle de görüşmeler yapıyorlar. Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak’ta gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde bir görüşme yapmışlar. Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu görüşmeden neden rahatsız oldu? Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak, IMF’den borç alıp hükümete vermeyecekler.

IMF de Durmuş Yılmaz’a borç verip ‘al bunu hükümete ver’ demeyecek. Eğer bir borç alma meselesi, IMF ile bir standby anlaşması yapma iradesi varsa bu hükümete ait bir iradedir. Türkiye bürosu şefinin de bu görüşmeden önceden haberi olduğunu biliyorum çünkü, organize eden IMF Türkiye Bürosu. Yılmaz ve Öztrak’ın görüşmelerinin bu kadar dillendirilmesini, IMF ile kapalı kapılar ardında yapılan esas anlaşmayı gölgelemek amacıyla yapılan bir feveran olarak değerlendiriyorum.”

Lütfü Türkkan, yapılan görüşmeden partinin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısının da bilgisi olduğunu kaydetti.

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