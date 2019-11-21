İYİ Partili Tatlıoğlu: 11 aylık yeğenim Suriyelilerden kaynaklı meningokok menenjit oldu, elini ve ayaklarını kestiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'nda Suriyelilerden kaynaklı bir tane bile salgın hastalık görülmediğini söyleyince ”Var olanı yok saymayın” diyen İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, yaşadıklarını anlattı.

Tatlıoğlu, ”11 aylık yeğenim Suriyelilerden kaynaklı meningokok menenjit oldu. Ankara Hacettepe Hastanesi’ne geldi, elini ve ayaklarını kestiler henüz 11 aylık bir bebek” dedi.

Tatlıoğlu, yeğenin rahatsızlığıyla ilgili Sözcü'den Deniz Ayhan'a şu açıklamayı yaptı:

"Yeğenim Damla, bir rahatsızlığından dolayı Bursa'da Dörtçelik Hastanesi’nde tedaviye götürülüyor. Bir gün hastaneden döndükten sonra ateşleniyor ve tekrar hastaneye götürüyorlar. Tetkikten sonra meningokok menenjit teşhisi konuluyor. Ambulansla Ankara Hacettepe Hastanesi'ne sevk edildi. Üç ay Hacettepe'de kaldı. Yeğenimizin bir elini, bir ayağını yarıdan kestiler. Bir elindeki üç parmağını da kestiler. Şimdi de solunum probleminden dolayı Dörtçelik Hastanesi’nde yoğun bakımda."

'Suriyelilerden geçti'

Oradaki sağlık çalışanlarının yeğenimizle ilgili ifadesi bu hastalığın mültecilerden bulaştığı ve Türkiye'de daha öncesinde bu hastalığın görülmediği yönünde. Bursa'da 150 bin civarında Suriyeli var, olmasın anlamında söylemiyorum ama devletin tedbir alması gerekiyor. Aşı ve sağlık konusunda tedbir gerekiyor. Bütün çocuklar için, Suriyeli çocuklar da dahil olmak üzere yeni bir aşılama sistemi başlatılmalı."

'Ülkemizde gözükmeyen hastalıklar gözükmeye başladı'

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker de Türkiye’de 26 yıldır görülmeyen bazı hastalıkların Suriyeliler nedeniyle yeniden ortaya çıktığını söyledi. AK Parti Konya Milletvekili Dr. Abdullah Ağralı ise bir süre önce TBMM Göç ve Uyum Komisyonunda yaptığı açıklamada ”Ülkemizde gözükmeyen hastalıklar, gözükmeye başladı” demişti.

'AIDS de arttı'

Eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Suriyelilerden kaynaklı AIDS vakalarında da artış var. Suriyeli mülteciler, Türkiye'de kontrol altına alınmış olan 8 ayrı hastalık mikrobu taşıdılar. Bunlardan kaynaklı sıtma, şark çıbanı, çocuk felci, tüberküloz, kızamık, tifo ve brusella, tekrar sahneye çıktı.”

Bir süre önce TBMM Göç Uyum Komisyonunda bilgi veren Sağlık Bakanlığı Göç Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik de, Suriyelilerde 8 bin şark çıbanı, 900'ün üzerinde tüberküloz tespit edildiğini açıklamıştı.

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