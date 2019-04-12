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IVO ARAKOV KİMDİR ?

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’ya, ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov konuk oyuncu olarak katıldı. ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 17. Bölümünün finalinde ilk kez görünen Ivo Arakov, dizide birkaç bölümde yer alacak ve Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov karakterini canlandıracak.

IVO ARAKOV KİMDİR ?

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’ya, ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov konuk oyuncu olarak katıldı. ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 17. Bölümünün finalinde ilk kez görünen Ivo Arakov, dizide birkaç bölümde yer alacak ve Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov karakterini canlandıracak.

12 Nisan 2019 Cuma 19:38
IVO ARAKOV KİMDİR ?

Çarpışma’ya ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov konuk oyuncu olarak katıldı

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’ya, ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov konuk oyuncu olarak katıldı. ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 17. Bölümünün finalinde ilk kez görünen Ivo Arakov, dizide birkaç bölümde yer alacak ve Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov karakterini canlandıracak. Hapishanelerde büyümüş, acımasızlığıyla ün salmış, uluslararası bir kara para çetesinin tetikçiliğini yapan Ivan, hem paralarına el koyduğu için Kadir’in (Kıvanç Tatlıtuğ), hem de paralarını kaptırdığı için Veli’nin (Onur Saylak) peşine düşecek. Cansız’la da (Ali Sürmeli) yolu kesişecek olan Ivan, Kadir’i ve Veli’yi öldürmek için kanlı saldırılarda bulunacak.

IVO ARAKOV KİMDİR ?

Ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov, ülkesinde başarılı ve popüler bir oyuncu. 30 yaşındaki Ivo Arakov, ‘Company of Heroes’ isimli Hollywood yapımı filmi de içeren pek çok uluslararası projede yer aldı. Arakov, ‘Çarpışma’ dizisinde canlandırdığı Ivan Sokurov karakterini çok severek oynadığını ve hayranlıkla takip ettiği Türk oyuncularla karşılıklı rol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu  Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

Çarpışma, 17. Bölüm Ivan Sokurov Sahnesini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz

Son Güncelleme: 12.04.2019 21:14
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