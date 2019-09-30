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İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza belli oldu!

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza belli oldu!

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:09
İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza belli oldu!

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül akşamı, para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan ve 9 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 

İddianamede bu şüpheliler hakkında ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından da 21 yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası istendi. 

Hazırlanan iddianamenin onay için başsavcılığa gönderildiği belirtildi.

Ayar ve arkadaşları, 7 Eylül'de İstiklal Caddesi'ndeki Tünel tramvay durağında para taleplerini reddettiği iki kişinin saldırısına uğramıştı. Ayar hayatını kayberderken, saldırganlar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklanmıştı.

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