İTÜ'lü gencin Beyoğlu'nda bıçaklanarak öldürülmesi: İki kişi gözaltına alındı

İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ın iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklanarak öldürülmesi vakasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde arkadaşlarıyla oturduğu tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanması sonucu Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, çevrede yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Beyoğlu ve Fatih'te adreslerine düzenlenen baskında şüpheli E.Y. ve E.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

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