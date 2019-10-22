İTÜ İşletme Fakültesi Binası Mimarını Arıyor

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Yarışmada katılımcılardan tarihi binayla uyum sağlayan bir proje ortaya koymalarını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir tarihi dokunun ortasındayız. Yeni yapının bunu gözetmesi gerekiyor.”

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin: Öğrencilerin birbiri ile konuşarak ve etkileşimde bulunarak öğrenmesi önemli diyoruz. Bunun için, yeni nesil eğitim mekânları, salt tanımlanmış duvarlar içine sıkışmış kutu mekânlardan oluşmamalı, çevreyle bir bütün olmalı.”

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Karaca ve yarışmanın jürilerinden İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, İTÜ İşletme Fakültesi Binası Mimari Proje Yarışması özelinde geleceğin eğitim mekânları nasıl yerler olacağı üzerine açıklamada bulundu.

“Hedefimiz daha iyi mimari proje ortaya çıkmasını teşvik etmek”

Mimarlık yarışmalarının ulusal ve evrensel mimarlık kültürünün en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyleyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, yarışmaya katılanlardan beklentilerini şöyle açıkladı. “İTÜ İşletme Fakültesi yenilenmesinde mimari proje yarışması tercih etmemizin nedeni iyi projelerin ortaya çıkmasını teşvik etmek ve ülkemiz mimarlarının önünü açacak proje imkânları yaratmak böylece nitelikli proje çıkmasını da sağlayabiliriz. Amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum. Yarışmada katılımcılardan tarihi binalara uyum sağlayan bir proje ortaya koymalarını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir tarihi dokunun ortasındayız. Yeni yapının bunu gözetmesi gerekiyor. ”

Gelecekte başka yapılarda da bu gibi mimari proje yarışmaları düzenleyeceklerini aktaran Karaca, “Hedefimiz bu tür yarışmaları artırmak, hatta şehir kampüslerimiz dışında Ayazağa Kampüsümüze yönelik projeleri de bu yolla sağlamak var.Ülkedeki mimari proje geleneğinin derinleşmesine destek olacak ve yeni yeteneklerin açığa çıkmasını desteklemeliyiz.” dedi.

“Geleceğin mekânları esnek ve katılımcı olacak”

Yarışmanın jürilerinden İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, İTÜ İşletme Fakültesi Binası Mimari Proje Yarışması özelinde geleceğin eğitim mekânlarının nasıl yerler olacağına ilişkin değerlendirmede bulundu. Geleceğin eğitim mekânlarının, hiyerarşik ve tanımlayıcı olmak yerine, demokratik ve katılımcı olacağına dikkati çeken Seçkin, “Eğitim mekânları hiçbir biçimde dayatmayacak, yönlendirmeyecek, tam tersine olanak yaratacak” diye konuştu. Seçkin sözlerine şöyle devam etti: “Öğrencilerin birbiri ile konuşarak ve etkileşimde bulunarak öğrenmesi önemli diyoruz. Bunun için, yeni nesil eğitim mekânları, salt tanımlanmış duvarlar içine sıkışmış kutu mekânlardan oluşmamalı, çevreyle bir bütün olmalı, çevreye saygılı olmalı, sürdürülebilir bir dünya için örnek teşkil etmeli, yapı tüm unsurlarıyla öğrenimin aracısı ve kaynağı olmalı.”

Jüride Özel İsimler

Yarışmanın jürileri arasında mimari alanında dikkati çeken işlere imza atan özel isimler de bulunuyor. Söz konusu jüri üyeleri şöyle: Danışman Jüri Üyeleri: Mehmet Karaca, (İTÜ Rektörü), Lütfihak Alpkan, (İTÜ Rektör Yardımcısı İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi), Murat Gül, (İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı), Sis Alkan, (İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı), Ömer Yılmaz, (Mimar) Asli Jüri Üyeleri: Melike Altınışık, (Mimar), Hüseyin Bütüner, (Mimar) Yasin Çağatay Seçkin, (Mimar) Özcan Uygur, (Mimar), Günkut Barka, (İnşaat Mühendisi)

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