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“İstismara Karşı Çocuk Gücü” Projesi Başlıyor

Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem önderliğinde harekete geçen 15 sivil toplum örgütü, her türlü çocuk istismarını önlemek, istismara karşı çocukları ve toplumu güçlendirmek için “İstismara Karşı Çocuk Gücü” projesini hayata geçiriyor.

“İstismara Karşı Çocuk Gücü” Projesi Başlıyor

Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem önderliğinde harekete geçen 15 sivil toplum örgütü, her türlü çocuk istismarını önlemek, istismara karşı çocukları ve toplumu güçlendirmek için “İstismara Karşı Çocuk Gücü” projesini hayata geçiriyor.

01 Kasım 2019 Cuma 10:42
“İstismara Karşı Çocuk Gücü” Projesi Başlıyor

Sosyal sorumluluk bilinciyle Prof. Dr. Bahadır Erdem önderliğinde harekete geçen 15 sivil toplum örgütü, proje kapsamında çocuk istismarına karşı toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlıyor. Türkiye’nin dört bir yanında çocuk istismarına karşı önleyici bir eğitim kampanyası yürütecek olan oluşum; çocuklar, aileler ve eğitimciler için “çocuk istismarını tanıma ve önleme” yönünde bilgilendirici ve önleyici müdahaleler için çalışma yürütmeyi amaçlıyor.

“İstismara Karşı Çocuk Gücü” projesiyle ilgili açıklama yapan Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem şunları söyledi:

“İstismara Karşı Çocuk Gücü projesinin ilk eğitimlerini Kasım ayı içinde Kırıkkale’de başlatmayı planlıyoruz. İstismara karşı güçlendirme eğitimleri 1 yıl boyunca Kırıkkale’nin farklı ilçelerinde, farklı okullarda dernek üyelerimizden bir psikolog ve bir hukukçunun yıl içinde dönüşümlü olarak eğitim vermesi ile gerçekleşecektir. Eğitimlerin tüm Türkiye’ye yayılmasını amaçlıyoruz. Hazırladığımız eğitici videolarla Türkiye’de tüm çocuk ve ailelerin verdiğimiz eğitimlere ulaşmasını sağlayacağız.

İnanıyoruz ki, çocuk istismarı engellenebilir. Biz de bu oluşum vesilesiyle çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin güçlenmesine ve bilinçlenmesine katkı sağlayacağız. Türkiye’deki tüm duyarlı vatandaşlarımızı projeyi desteklemeye davet ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Bahadır Erdem, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014 yılında 11.095 çocuk, cinsel saldırı mağduru olarak güvenlik birimlerine getirildiğini açıkladı. Bu sayı 2015’te 12.689’a, 2016’da 16.877’ye, 2017’de ise 18.623’e çıktığını belirtti. TÜİK’in en güncel verilerine göre ise 2017 yılında günde 51 çocuğumuz cinsel saldırı mağduru olarak güvenlik birimlerine getiriliyor” dedi.

Ağırlıklı olarak psikologlar ve hukukçulardan oluşan İstismara Karşı Çocuk Gücü ekibi, eğitimlerin hazırlanması, sunulması ve yaygınlaşması için çalışmalar yürütecek. Sahadan, akademiden ve uzmanlardan toplanan bilgilerin platform destekçilerinin deneyimi ile birleştirilmesiyle hazırlanan özel eğitim programı yüz yüze ve on-line video üzerinden tüm ülkeye yayılması sağlanacak.

“İstismara Karşı Çocuk Gücü” projesi başta Aile Hukuku Derneği olmak üzere Bebek Ruh Sağlığı Derneği, BirİZ Derneği, Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ,Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED),İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Kadın Dernekleri Federasyonu, Koruyucu Aile Evlat, Edinme Derneği (KOREV),Maya Vakfı, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk),Türk Psikologlar Derneği (TPD),Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) tarafından destekleniyor.

İSTİSMARA KARŞI ÇOCUK GÜCÜ MANİFESTOSU

İstismar bazen görünür, bazen değil!

İstismar tek değil, münferit değil!

Çocuğun aklı ermez değil!

İstismar kaçınılmaz değil!

Çocuklar güçsüz değil, yalnız değil,

Çaresiz değil, savunmasız değil!

Bu düzen değişmez,

Bu uğursuz döngü kırılmaz değil!

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IstismarÇocuk GücüçocukProje
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