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İstiklal Caddesi'nde otel yangını paniğe sebep oldu

İstiklal Caddesi'ndeki bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle oteldeki turistler tahliye edildi.

İstiklal Caddesi'nde otel yangını paniğe sebep oldu

İstiklal Caddesi'ndeki bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle oteldeki turistler tahliye edildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:56
İstiklal Caddesi'nde otel yangını paniğe sebep oldu

Yangın, saat 20.30 sıralarında İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otelin 4'üncü katındaki bir odada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Odadan duman çıktığını gören otel görevlileri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otelde kalan turistler panik yaşadı.

Otel tedbir amacıyla boşaltıldı, yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

VATANDAŞLAR YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken vatandaşlar yaşananları izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.

Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının bir odada bulunan yatağın henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasından dolayı çıktığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Sputnık

Son Güncelleme: 04.11.2019 23:07
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