İşten çıkarılınca bunalıma girdi, ailesine mektup yazıp intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan İhsaniye Çiftlik mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çiftlik mahallesinde bulunan yeşil alanda, ceviz ağacına asılı bir kişi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince ağaçtan indirilen kişinin üzerine yapılan incelemede intihar eden şahsın Adem Kavşut olduğu belirlendi.

Yöneticilik yaptığı sitedeki işinden çıkarıldıktan sonra bunalıma girdiği ifade edilen Kavşut'un 2 çocuğu ve eşine mektup yazdıktan sonra kendisini astığı öğrenildi. Kavşut'un cesedi yapılan inceleme sonrasında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA