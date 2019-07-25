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İşten çıkarılınca bunalıma girdi, ailesine mektup yazıp intihar etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işten çıkarılınca bunalıma giren 37 yaşındaki Adem Kavşut, ailesine mektup yazdıktan sonra kendisini astı.

İşten çıkarılınca bunalıma girdi, ailesine mektup yazıp intihar etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işten çıkarılınca bunalıma giren 37 yaşındaki Adem Kavşut, ailesine mektup yazdıktan sonra kendisini astı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
İşten çıkarılınca bunalıma girdi, ailesine mektup yazıp intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan İhsaniye Çiftlik mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çiftlik mahallesinde bulunan yeşil alanda, ceviz ağacına asılı bir kişi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince ağaçtan indirilen kişinin üzerine yapılan incelemede intihar eden şahsın Adem Kavşut olduğu belirlendi. 

Yöneticilik yaptığı sitedeki işinden çıkarıldıktan sonra bunalıma girdiği ifade edilen Kavşut'un 2 çocuğu ve eşine mektup yazdıktan sonra kendisini astığı öğrenildi. Kavşut'un cesedi yapılan inceleme sonrasında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.07.2019 16:19
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işten çıkarılınca bunalıma girdi ailesine mektup yazıp intihar etti
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