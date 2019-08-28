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İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı: 'Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beltur A.Ş'deki 170'den fazla kişinin işine dün son verildi. İşten çıkarılanlar, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirterek, İBB binasının önünde basın açıklaması yaptı.

İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı: 'Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beltur A.Ş'deki 170'den fazla kişinin işine dün son verildi. İşten çıkarılanlar, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirterek, İBB binasının önünde basın açıklaması yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:21
İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı: 'Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beltur A.Ş'de çalışan 170'den fazla kişiye dün iş akitlerinin sona erdirildiği bildiren telefon mesajı yollandı. 

Bunun üzerine işçiler, Saraçhane'deki İBB binası önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına yapılan açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında vaatleri arasında yer alan “İşini layığıyla yapan herkes çalışmaya devam edecek" sözleri hatırlatılarak "Şimdi size soruyorum. Ne değişti Allah aşkına? Yapmış olduğunuz şeyler ağzınızla söylediğiniz şeylerle örtüşmüyor. Lütfen bu yanlıştan dönün. Herkes aile geçindiriyor. Çocukları var; kira ödüyorlar. Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin. Bu çok büyük bir vebaldir. Unutmayın bu dünyanın bir de ahireti var. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum" denildi. 

'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMASI VE GEREĞİNİN YAPMASINI İSTİYORUZ'

İşten çıkarılan işçilerden İbrahim Köksal bir hastanenin kafeteryasında görev yaptığı sırada gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendiğini söyledi. 6 aydır çalıştığını belirten Köksal, “Dün bize mesaj geldi. 'İşten çıkarıldınız' diye. Şu anda işimizi geri istiyoruz. Mağdur olduk. Benim yaşım genç olabilir. Başka yerde de iş bulurum ama abilerimiz var ev geçindiren. Bunları da göz önüne almaları lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözü tutması ve gereğinin yapmasını istiyoruz. Provokatörlük yapmıyoruz. İşimizi geri istiyoruz" diye konuştu.

'HEPİMİZ MAĞDURUZ'

“Biz işimizi geri istiyoruz" diyen Nurettin Eler ise, "6 aydır çalışıyorum. Gelen mesajla işimize son verildi. Hakkımızı istiyoruz. Çalmadık, çırpmadık. Namusumuzla çalışıyoruz. Siyasi görüşümüz de yok. İmamoğlu'ndan işimizi geri istiyorum. 10 aylık çocuğum var; kira ödüyorum. Hepimiz mağduruz" şeklinde konuştu. 

'MOLA YAPMADIĞIMIZ DA OLUYORDU'

İşten çıkarıldığını mesajla öğrenen işçilerden Burakcan Avinç de “Sayın İmamoğlu  seçim sürecinde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını işe gelmeden para alanların  çıkarılacağını söylemişti. Biz de buna güvendik. Kamera kayıtları var. Mola yapmadığımız da oluyordu. Çalışmamak gibi durum varsa kimse itiraz etmez zaten çıkarsınlar" ifadelerini kullandı. 

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