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İşte Yeni Askerlik Sisteminin Yasalaşmasıyla Avantajları!

Yeni Askerlik Siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere, hem sivil yaşamlarını hem askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek bazı avantajlar sağlanacak.Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı çalışan statüsünde çalışmış olacaklar.Detaylar Haberimizde.

İşte Yeni Askerlik Sisteminin Yasalaşmasıyla Avantajları!

Yeni Askerlik Siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere, hem sivil yaşamlarını hem askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek bazı avantajlar sağlanacak.Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı çalışan statüsünde çalışmış olacaklar.Detaylar Haberimizde.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:23
İşte Yeni Askerlik Sisteminin Yasalaşmasıyla Avantajları!

Yeni Askerlik Siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere, hem sivil yaşamlarını hem askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek bazı avantajlar sağlanacak.Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı çalışan statüsünde çalışmış olacaklar.Detaylar Haberimizde.
 

Yeni askerlik sistemi ile ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Sistemin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk altı ayını tamamlayan ve 6 ay daha uzatmak isteyen gençlere hazırlanan yasa tasarısına göre bazı avantajlar sunulacak. 

Bu personel; sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha üstünlüklü olacak. Böylece bir meslek sahibi olma imkânına kavuşacak. Subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak.

Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe başvuruları diğer personele nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek.

Halen net 2.020 TRY olan asgari ücretten az olmamak kaydıyla harçlık alacaklar. Böylece hem kendileri, hem aileleri hem de devlet açısından istihdam oluşturulmuş olacak. Ayrıca sosyal hayatlarına da katkı sağlanmış olacak.

TOKİ’de ev sahibi olmaları için öncelik tanınacak.

Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı çalışan statüsünde çalışmış olacaklar.

Muhtaç asker ailelerine yardım, deniz ve kent içi toplu ulaşımdan bedava istifade hakları elde etmiş olacaklar.

Askerlik sistemi olarak ise profesyonel bir kadronun oluşturulmasına zemin hazırlamış olacaklar.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.05.2019 15:40
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işte yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla avantajları
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