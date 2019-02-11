İşte yeni askerlik sistemi! 2 yıllık mezunlar astsubay...

Meclis'ten çıkan kanunla bedelli askerlik 15 bin lira oldu. Yaklaşık 600 bin kişi bedelli askerlik yaptı. Celp döneminde, bedelli askerliğe başvuranlar 21 gün süreyle görev yaptı.
SORUN KÖKTEN ÇÖZÜLECEK
Bedelli askerlik sorunu kökten çözülüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla bedelli askerlik, dönemlik değil düzenli hale getirilecek.
HER YAŞ BEDELLİ YAPACAK
Bedelli askerlik yapmak isteyenlere yaş sınırı olmayacak. 20 yaşındaki herkes bedelli askerlikten faydalanacak.
EĞİTİM SÜRESİ 1 AY
Yeni yeni askerlik sistemde 1 aylık eğitim süresi olacak. Bedelli yapmak isteyenler 1 aylık eğitimin ardından, ücreti yatırarak evinin yolunu tutacak.
ÜCRET HENÜZ NETLEŞMEDİ
Bedelli askerlik ücretiyle ilgili konu ise henüz net bir rakam bellirlenmedi.
2 YILLIKLAR ASTSUBAY OLACAK
Bedelli yapmayıp askerde kalmak isteyenler için, 2 yıllık mezunu olanlar astsubay, 4 yıllık mezunları ise yedek subay olabilecek.
ASKERLERE ASGARİ ÜCRET VERİLECEK
Lise mezunları için ise 9 ya da 12 aylık bir askerlik süresi olacak. Eski sistemden farkı ise lise mezunlarının asgari ücret karşılığı görev yapması olacak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Çok güzel bir sistem olmuş lütfen belirleyin kanun çıksın aciklayin
Versinler o zaman benim gecmise donuk 15 aylik asgari bedeli
Suan askerde olanlarda bu bedelliden yararlaniyormu
Boyle ismi olur. Lise mezunu asker maas alicak. Okumayan almiycak sacmalik. Her kurali. okuyana cikarmayin okumayan madur olan aslinda
liseyi bile okumayan bi adamada ayrıcalık sunacak değillerBeğen (5) Beğenmedim! (0)
yeni askerlik sistemde 1 aylık eğitim süresi olacak. Bedelli yapmak isteyenler 1 aylık eğitimin ardından, ücreti yatırarak evinin yolunu tutacak. Bu nasıl bir başlık one vatan haini der gibi
Ne saçma ya ben lisans okuyorum ve neden yedek subay oluyorum astsubay olmak istiyorum bu çok saçma.. Benşm hayalim ast subay olmak 2 yıllık mezun 4000-5000 bin tl maaş alacak 4 yıl okuyup yedek subay olacağız ve maaşlarımız yarı yarıya düşecek bu kabül edilemez bide çok detaylı düşünüyoruz diyip beklenti içine sokuyprlardı bizi bu mu düşünmek..
Insanları her şekilde ayristiriyosunuz yapmayin bunu insan insandan nefret eder hale geldi herşey tek tip olsun askerlik dahil..
Ne zaman yürürlüğe girer
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