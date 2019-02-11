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İşte yeni askerlik sistemi! 2 yıllık mezunlar astsubay...

İşte yeni askerlik sistemi... Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemi hakkında son şekli veriliyor.

İşte yeni askerlik sistemi! 2 yıllık mezunlar astsubay...

İşte yeni askerlik sistemi... Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemi hakkında son şekli veriliyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 17:01
İşte yeni askerlik sistemi! 2 yıllık mezunlar astsubay...

Meclis'ten çıkan kanunla bedelli askerlik 15 bin lira oldu. Yaklaşık 600 bin kişi bedelli askerlik yaptı. Celp döneminde,  bedelli askerliğe başvuranlar 21 gün süreyle görev yaptı.

SORUN KÖKTEN ÇÖZÜLECEK

Bedelli askerlik sorunu kökten çözülüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla bedelli askerlik, dönemlik değil düzenli hale getirilecek.

HER YAŞ BEDELLİ YAPACAK

Bedelli askerlik yapmak isteyenlere yaş sınırı olmayacak. 20 yaşındaki herkes bedelli askerlikten faydalanacak.

EĞİTİM SÜRESİ 1 AY

Yeni yeni askerlik sistemde 1 aylık eğitim süresi olacak. Bedelli yapmak isteyenler 1 aylık eğitimin ardından, ücreti yatırarak evinin yolunu tutacak.

ÜCRET HENÜZ NETLEŞMEDİ

Bedelli askerlik ücretiyle ilgili konu ise henüz net bir rakam bellirlenmedi.

2 YILLIKLAR ASTSUBAY OLACAK

Bedelli yapmayıp askerde kalmak isteyenler için, 2 yıllık mezunu olanlar astsubay, 4 yıllık mezunları ise yedek subay olabilecek.

ASKERLERE ASGARİ ÜCRET VERİLECEK

Lise mezunları için ise 9 ya da 12 aylık bir askerlik süresi olacak. Eski sistemden farkı ise lise mezunlarının asgari ücret karşılığı görev yapması olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
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Yorumlar
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Abdul 7 gün önce

Çok güzel bir sistem olmuş lütfen belirleyin kanun çıksın aciklayin

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kemal 7 gün önce

Versinler o zaman benim gecmise donuk 15 aylik asgari bedeli

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Ebru 7 gün önce

Suan askerde olanlarda bu bedelliden yararlaniyormu

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Asker Sevdalisi 7 gün önce

Boyle ismi olur. Lise mezunu asker maas alicak. Okumayan almiycak sacmalik. Her kurali. okuyana cikarmayin okumayan madur olan aslinda

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Misafir Avatar
saçma 6 gün önce @Asker Sevdalisi

liseyi bile okumayan bi adamada ayrıcalık sunacak değiller

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Vatansever 7 gün önce

yeni askerlik sistemde 1 aylık eğitim süresi olacak. Bedelli yapmak isteyenler 1 aylık eğitimin ardından, ücreti yatırarak evinin yolunu tutacak. Bu nasıl bir başlık one vatan haini der gibi

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Cihat 7 gün önce

Ne saçma ya ben lisans okuyorum ve neden yedek subay oluyorum astsubay olmak istiyorum bu çok saçma.. Benşm hayalim ast subay olmak 2 yıllık mezun 4000-5000 bin tl maaş alacak 4 yıl okuyup yedek subay olacağız ve maaşlarımız yarı yarıya düşecek bu kabül edilemez bide çok detaylı düşünüyoruz diyip beklenti içine sokuyprlardı bizi bu mu düşünmek..

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Şanssız 7 gün önce

Insanları her şekilde ayristiriyosunuz yapmayin bunu insan insandan nefret eder hale geldi herşey tek tip olsun askerlik dahil..

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Asker 7 gün önce

Ne zaman yürürlüğe girer

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Misafir Avatar
komutan 3 gün önce @Asker

yarın

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