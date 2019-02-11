İşte yeni askerlik sistemi! 2 yıllık mezunlar astsubay...

Meclis'ten çıkan kanunla bedelli askerlik 15 bin lira oldu. Yaklaşık 600 bin kişi bedelli askerlik yaptı. Celp döneminde, bedelli askerliğe başvuranlar 21 gün süreyle görev yaptı.

SORUN KÖKTEN ÇÖZÜLECEK

Bedelli askerlik sorunu kökten çözülüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla bedelli askerlik, dönemlik değil düzenli hale getirilecek.

HER YAŞ BEDELLİ YAPACAK

Bedelli askerlik yapmak isteyenlere yaş sınırı olmayacak. 20 yaşındaki herkes bedelli askerlikten faydalanacak.

EĞİTİM SÜRESİ 1 AY

Yeni yeni askerlik sistemde 1 aylık eğitim süresi olacak. Bedelli yapmak isteyenler 1 aylık eğitimin ardından, ücreti yatırarak evinin yolunu tutacak.

ÜCRET HENÜZ NETLEŞMEDİ

Bedelli askerlik ücretiyle ilgili konu ise henüz net bir rakam bellirlenmedi.

2 YILLIKLAR ASTSUBAY OLACAK

Bedelli yapmayıp askerde kalmak isteyenler için, 2 yıllık mezunu olanlar astsubay, 4 yıllık mezunları ise yedek subay olabilecek.

ASKERLERE ASGARİ ÜCRET VERİLECEK

Lise mezunları için ise 9 ya da 12 aylık bir askerlik süresi olacak. Eski sistemden farkı ise lise mezunlarının asgari ücret karşılığı görev yapması olacak.

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