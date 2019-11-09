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İşte Model Model İndirim Listesi! Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı!

Kamu bankalarının kredi kampanyasını başlatmasıyla birlikte otomobil pazarında hareketlilik yaşandı. Yıl sonuna doğru satışlarını arttırmak isteyen markalar ise, Kasım ayının başlamasıyla birlikte kampanyaları duyurmaya başladı. İşte model model kasım ayı otomobil kampanyaları...

İşte Model Model İndirim Listesi! Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı!

Kamu bankalarının kredi kampanyasını başlatmasıyla birlikte otomobil pazarında hareketlilik yaşandı. Yıl sonuna doğru satışlarını arttırmak isteyen markalar ise, Kasım ayının başlamasıyla birlikte kampanyaları duyurmaya başladı. İşte model model kasım ayı otomobil kampanyaları...

09 Kasım 2019 Cumartesi 00:31
İşte Model Model İndirim Listesi! Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı!

1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla kampaya yapılmıştı.Böylelikle Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor. Bunula beraber otomobil devleri yıl sonunıun yaklaşmasıyla birlikte kampanyalara hız verdi. Fiat, Renault, Dacia ve Honda Kasım ayı kampanyalarını duyurdu.

FİAT'TAN KASIM AYINA ÖZEL FIRSATLAR

Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarına Fiat'ın fırsatlarının eklendiği kasım ayında, Fiat Egea Ailesi ile Doblo ve Fiorino'nun Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

FİAT yapılan açıklamaya göre, yılın 10 ayında pazar lideri olan Fiat, kasım ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor.

Fiat'ın avantaj sağlayan aynı kredi ve faiz oranları, ay boyunca 7 kişilik yolcu kapasitesine sahip Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modelleri için de sunuluyor.

HONDA'DAN KASIMA ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Honda, SUV ailesinde yer alan CR-V ve HR-V modelleri için kasım ayı boyunca devam edecek faizsiz kredi kampanyasının yanı sıra Civic Sedan modelleri için yüzde 0,49 faizli kredi kampanyası başlattı.

Kasım ayı sonuna kadar Honda’nın standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere ise kamu bankaları iş birliği ile 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı mevcut.

RENAULT'TAN KASIM AYINA ÖZEL KAMPANYA

Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50 bin lira kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor

Renault, kasım ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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