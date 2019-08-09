Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99199
ALTIN
265.936
DOLAR
5.4912
STERLIN
6.6272
EURO
6.1494
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!
Polis Memurluğu Başvuruları Başladı!
ÖSYM,2019 YKS sonuç değerlendirme raporu yayımlandı
“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!

İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

Uluslararası Araştırma Servisi Numbeo, en güçlü kara kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Türkiye listenin üst sıralarında yer aldı. İşte o ülkeler...

İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

Uluslararası Araştırma Servisi Numbeo, en güçlü kara kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Türkiye listenin üst sıralarında yer aldı. İşte o ülkeler...

09 Ağustos 2019 Cuma 08:38
İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

Uluslararası Araştırma Servisi Numbeo, en güçlü kara kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Türkiye listenin üst sıralarında yer aldı. İşte o ülkeler...

75- İsveç

67- Portekiz

63- İtalya

51- İspanya

49- İngiltere

44- Fransa

40- Brezilya

37- Birleşik Arap Emirlikleri

32-Azerbaycan

26- Almanya

25- Japonya

23- Polonya

20- Yunanistan

18- İran

17- Tayvan

15- Ukrayna

14- Mısır

12- Bulgaristan

11- Cezayir

10- Vietnam

9- Güney Kore

8- İsrail

7- Türkiye

4- Kuzey Kore

3- Amerika Birleşik Devletleri

2- Çin

1- Rusya

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
işte kara kuvvetleri güçlü ülkeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 KPSS Sonuç Tarihi Belli Oldu ! ÖSYM KPSS Sonuçlarını Ne Zaman Açıklayacak?
2019 KPSS Sonuç Tarihi Belli Oldu ! ÖSYM KPSS Sonuçlarını Ne Zaman Açıklayacak?
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri
Tatilde Dikkat Edilecek Güvenlik Önlemleri
Tatilde Dikkat Edilecek Güvenlik Önlemleri

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim