İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

Uluslararası Araştırma Servisi Numbeo, en güçlü kara kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Türkiye listenin üst sıralarında yer aldı. İşte o ülkeler...
75- İsveç
67- Portekiz
63- İtalya
51- İspanya
49- İngiltere
44- Fransa
40- Brezilya
37- Birleşik Arap Emirlikleri
32-Azerbaycan
26- Almanya
25- Japonya
23- Polonya
20- Yunanistan
18- İran
17- Tayvan
15- Ukrayna
14- Mısır
12- Bulgaristan
11- Cezayir
10- Vietnam
9- Güney Kore
8- İsrail
7- Türkiye
4- Kuzey Kore
3- Amerika Birleşik Devletleri
2- Çin
1- Rusya
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