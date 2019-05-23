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İşte il il iftar vakitleri

İftar vakti, bugün 2019 Ramazan ayının 18. orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri'nin Ramazan imsakiyesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dahil tüm illerin ve ilçelerin iftar vakitleri yer alıyor. İşte 23 Mayıs iftar saati

İşte il il iftar vakitleri

İftar vakti, bugün 2019 Ramazan ayının 18. orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri'nin Ramazan imsakiyesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dahil tüm illerin ve ilçelerin iftar vakitleri yer alıyor. İşte 23 Mayıs iftar saati

23 Mayıs 2019 Perşembe 18:22
İşte il il iftar vakitleri

İftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? soruları 2019 Ramazan ayının 18. orucunu açacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Vatandaşlar Ramazan Bayramı için de hazırlıklarına başladı. Öncesinde ise Ramazan ayının 26. gecesinde Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet İşleri imsakiyesine göre 23 Mayıs iftar vakti haberimizde.

İFTAR VAKTİ 23 MAYIS! İFTARA NE KADAR KALDI? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

Ramazan imsakiyesine göre bugün tutulan oruçlar İstanbul'da saat 20.29'da, Ankara'da saat 20.10'da, İzmir'de saat 20.29'da, Bursa'da saat 20.26'da okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diğer illerin 23 Mayıs iftar vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!

AYET

Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlara vaad edilmiş olan cennet örneği -(bir cennet ki) içinde zamanın bozamadığı sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içene lezzet veren şaraptan ırmaklar ve saf süzme baldan ırmaklar var ve içinde (yaptıkları güzel işlerin) bütün meyvelerini ve Rablerinin mağfiretini tadabilme (imkanı) var- işte bu (cennet),ateşi mesken edinenlerin ve bağırsaklarını parçalaması için yakıcı ümitsizlik sularını içmeye mahkum edilenlerin (hak ettikleri karşılık) ile bir olur mu? Muhammed, 15

HADİS

"Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz! Hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz! Eğer hilal hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz!" Buhârî

İFTAR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”

“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”

“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2019 Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecek. Yani Miladi takvime göre Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma akşamına denk geliyor.  

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.05.2019 18:44
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işte il il iftar vakitleri
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