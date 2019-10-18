Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.689
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.4976
EURO
6.4409

İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar...

İBB Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan Hamidiye Su A.Ş'den su almayı bırakan kurumları açıkladı.

İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar...

İBB Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan Hamidiye Su A.Ş'den su almayı bırakan kurumları açıkladı.

18 Ekim 2019 Cuma 20:38
İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar...

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasıyla bazı kurumlar İBB iştiraki olan Hamidiye Su ile olan sözleşmeşlerini iptal etmişti. Bazı kamu kurumlarının seçimden sonra Hamidiye Su'yu kullanmayı bırakmasına ilişkin resmi açıklama bugün İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi.

Balyalı'nın verdiği bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bardak su alımını bıraktı, damacana su alımını da sözleşme bitince sonlandıracak.

ANLAŞMAYI SONLANDIRAN KURUMLAR

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Koza Holding, Arnavutköy Belediyesi, TEİAŞ, TÜRGEV, SETA, BDDK, YTÜ Teknopark, AK Parti Genel Merkezi, TBMM, TGS de Hamidiye Su ile olan anlaşmalarını sonlandırdı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
işte hamidiye su almayı bırakan kurumlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığından 'kimyasal silah' iddialarına yalanlama
Dışişleri Bakanlığından 'kimyasal silah' iddialarına yalanlama
Milyonlarca vatandaşa Müjde! Düşük faizli krediler
Milyonlarca vatandaşa Müjde! Düşük faizli krediler
Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı
Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim