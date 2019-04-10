İşte Acun'un Yeni Sevgilisi!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, boşanmadan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ilıcalı'nın adı da daha sonra Itır Esen ile anılmıştı.

Şeyma Subaşı'dan sonra Acun Ilıcalı'nın da yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Bir süredir Miami'de bulunan Ilıcalı, sarışın bir güzelle objektiflere yansıdı. Bu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Acun'un yanındaki güzelin kim olduğu ise merak konusu oldu.

Ilıcalı'nın yanındaki kişinin, Çağla Ayça Altunkaya olduğu öne sürüldü.

20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu konuşuluyor.

Altunkaya sosyal medyada Şeyma Subaşı ve Itır Esen'e benzetildi.

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