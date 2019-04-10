Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İşte Acun'un Yeni Sevgilisi!

Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya aşk mı yaşıyor? İki yıl önce Fransa'da Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yılın kasım ayında boşanmıştı. Subaşı'nın ardından Acun Ilıcalı'nın da yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor

İşte Acun'un Yeni Sevgilisi!

Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya aşk mı yaşıyor? İki yıl önce Fransa'da Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yılın kasım ayında boşanmıştı. Subaşı'nın ardından Acun Ilıcalı'nın da yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:16
İşte Acun'un Yeni Sevgilisi!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, boşanmadan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Ilıcalı'nın adı da daha sonra Itır Esen ile anılmıştı.

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Şeyma Subaşı'dan sonra Acun Ilıcalı'nın da yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Bir süredir Miami'de bulunan Ilıcalı, sarışın bir güzelle objektiflere yansıdı. Bu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Acun'un yanındaki güzelin kim olduğu ise merak konusu oldu.

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Ilıcalı'nın yanındaki kişinin, Çağla Ayça Altunkaya olduğu öne sürüldü.

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu konuşuluyor.

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Altunkaya sosyal medyada Şeyma Subaşı ve Itır Esen'e benzetildi.

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

Ä°Åte Acun IlÄ±calÄ± yeni sevgilisi! ÃaÄla AyÃ§a Altunkaya kimdir? - Magazin Haberleri

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

 

Son Güncelleme: 10.04.2019 21:23
Anahtar Kelimeler:
işte acun un yeni sevgilisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ayşe 58 dakika önce

Memurluk sitesisiniz birde dimi valla ayakta alkışlıyorum herşeyi oyuncak ettiniz .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Feddi 31 dakika önce

Peki bundan bize ne

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı 15 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı
Adalet Bakanlığı 15 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi
PTT 1100 Memur Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları!
PTT 1100 Memur Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim