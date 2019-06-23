İstanbullular yeniden sandık başında

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali' kararı üzerine, İstanbullular bugün saat 08:00 itibarıyla sandık başına gitti.

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

Oy verme işlemi 17:00'da sona erecek seçimde öne çıkanlar şöyle:

DEMET AKBAĞ: DOĞRU BASMAK İSTİYORUM, İÇERİDE PROVA YAPABİLİYOR MUYUZ?

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

1071 No'lu sandıkta oyunu kullanan Akbağ sandık görevlilerine "Doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı.

Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.

09:05 - SOYLU OYUNU KULLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamide Soylu ile birlikte oyunu Gaziosmanpaşa'da bulunan Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

1004 numaralı sandıkta oy kullanan Soylu, "İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Bir seçim kampanyası oldu. Milletimiz güven içinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah oy kullanma işlemi sorunsuz başladı. İnşallah bugün İstanbullu hemşehrilerimiz sorunsuz şekilde oy kullanır. 51 bin 909 güvenlik personelimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah" dedi.

Tunceli'de 2 teröristin kıstırıldığı haberini de veren Soylu, "Tunceli'de bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri iletildi. İnşallah kazasız belasız operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan Türkiye işini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

09:00 - 71 YAŞINDAKİ KADIN OY KULLANMAYA YÜRÜTEÇLE GELDİ

Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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