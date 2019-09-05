İstanbul’dan sonra Ankara Barosu da Feyzioğlu için harekete geçti

Yeni yargı yılının açılışının Ankara’daki sarayda yapılmasını protesto eden barolar bu açılışa Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) temsilen katılan Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu’nu protesto etti.
İstanbul Barosu’nun seçim çağrısının ardından Ankara Barosu da ilan vererek TBB’yi seçime çağırdı.
Barodan yapılan açıklamada, “Ankara Barosu'nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir” denildi.
Ankara Barosu’nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu’nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği’nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/p5i4uw0KMo— Ankara Barosu (@ankarabarosu) September 4, 2019
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