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İstanbul’dan sonra Ankara Barosu da Feyzioğlu için harekete geçti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yeni yargı açılışına katılması ve konuşma yapmasını protesto eden İstanbul Barosu'ndan sonra Ankara Barosu da harekete geçti. Barodan 'seçim gündemli olağanüstü genel kurul' çağrısı yapıldı.

İstanbul’dan sonra Ankara Barosu da Feyzioğlu için harekete geçti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yeni yargı açılışına katılması ve konuşma yapmasını protesto eden İstanbul Barosu'ndan sonra Ankara Barosu da harekete geçti. Barodan 'seçim gündemli olağanüstü genel kurul' çağrısı yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 06:48
İstanbul’dan sonra Ankara Barosu da Feyzioğlu için harekete geçti

Yeni yargı yılının açılışının Ankara’daki sarayda yapılmasını protesto eden barolar bu açılışa Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) temsilen katılan Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu’nu protesto etti.

İstanbul Barosu’nun seçim çağrısının ardından Ankara Barosu da ilan vererek TBB’yi seçime çağırdı.

Barodan yapılan açıklamada, “Ankara Barosu'nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir” denildi.

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